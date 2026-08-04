Жертвами аномальной жары в Южной Корее стали 16 человек
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал местные власти усилить поддержку людей, пострадавших во время аномальной жары в стране. По его словам, из-за жары погибли 16 человек.
«Нам необходимо приложить усилия для коренной перестройки национальной системы борьбы с кризисами, поскольку эти экстремальные погодные условия становятся нормой»,— сообщил президент (цитата по Reuters). Он также потребовал, с одной стороны, принять необходимые меры для защиты быта людей, а с другой — проверять состояние энергосистем, нагрузка на которые растет вместе с усилением эксплуатации кондиционеров.
Национальное метеорологическое агентство сообщило, что 2 августа температура воздуха достигла максимума за 122 года — 42,5°С. На следующий день метеослужба впервые выпустила предупреждение о сильной жаре для некоторых районов Сеула.
Об аномальной жаре сообщает и северокорейское агентство ЦТАК. В Пхеньяне на несколько суток установились тропические ночи, а температура воздуха днем прогревается до 40°С. Южнокорейское агентство «Рёнхап» передает, что партия через свое издание «Нодон Синмун» призвала граждан избегать активного отдыха в течение дня, а фермеров — защитить урожай от воздействия солнца и высокой влажности.
Экстремальная жара, подобная той, что наблюдается в Южной Корее, становится новой нормой для многих регионов мира. Всемирная метеорологическая организация ООН в 2023 году заявляла, что частота и интенсивность таких явлений, как волны жары, увеличились в последние десятилетия. Деятельность человека считается главной причиной этих изменений. Эксперты предупреждают, что глобальные температуры могут подняться на 2°С к 2050 году, что приведет к учащению периодов аномальной жары в средних широтах в 3-10 раз к концу века.
Помимо Южной Кореи, аномальная жара оказывает влияние и на другие регионы. Так, в мае 2026 года Европу накрыла аномально ранняя волна тепла, приведшая к гибели людей, а также к проблемам с транспортом и перебоям в работе. Экстремальная жара также затронула Южную и Юго-Восточную Азию, где значительная часть трудовых мигрантов теряет заработок из-за невозможности работать полные смены. В России аналогичные явления наблюдались в Краснодарском крае, на юге европейской части, где высокие температуры приводили к перегрузкам энергосистем и необходимости веерных отключений электричества.
Нагрузка на энергосистемы во время аномальной жары значительно возрастает из-за повсеместного использования кондиционеров. Это приводит к дефициту мощностей и перебоям в электроснабжении, что становится критичным для поддержания жизнедеятельности населения и инфраструктуры. Например, в 2024 году в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края из-за аномальной жары жителям было предложено снизить потребление электроэнергии во избежание критической ситуации.