ККС изучит отставку экс-председателя Кировского райсуда Уфы

Квалификационная коллегия судей включила в предварительную повестку сегодняшнего заседания вопрос о прекращении отставки бывшего председателя Кировского районного суда Уфы Роберта Усманова.

Представление о прекращении отставки внес председатель Совета судей Башкирии Ильфат Фахрутдинов на основании п. 6 ст. 15 Федерального закона «О статусе судей». Положения этого пункта предполагают отмену почетного ухода судьи с должности при выявлении нарушений, допущенных при исполнении судейских полномочий, несоблюдении запретов выражать отношение к политическим партиям и заниматься бизнесом, нарушении законодательства о статусе судей и кодекса судейской этики, а также в других случаях.

Роберт Усманов был председателем Кировского райсуда с 2013-го по 2025 год. Теперь он — начальник Управления Судебного департамента в Башкирии.

Тему Роберта Усманова коллегия рассмотрит в 10 утра по местному времени. Всего в первоначальную повестку заседания были включены 40 вопросов. Накануне перечень дополнили тремя пунктами.

Идэль Гумеров