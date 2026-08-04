Вылетевший из Якутска самолет вернулся в аэропорт из-за технических проблем

Самолет, выполнявший рейс Якутск — Олекминск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Самолет приземлился без происшествий. На борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Якутский следственный отдел на транспорте начал проверку по статье о нарушении безопасности при эксплуатации воздушных судов (263 УК).