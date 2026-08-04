В Ленинградской области при налете БПЛА повреждены склады

Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 15, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В складской зоне рядом с поселком Красный Бор в Тосненском районе зафиксированы повреждения, добавил глава региона. Других деталей о последствиях атаки господин Дрозденко не привел. Он уточнил, что боевая работа продолжается.

Предупреждение об опасности БПЛА действует в Ленинградской области примерно с 4:00 мск. По словам губернатора, в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета. Петербургский аэропорт в течение почти двух часов не принимал и не отправлял рейсы.