Nissan впервые за два года получил квартальную прибыль

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. отчитался о чистой прибыли по итогам второго квартала — 3,76 млрд иен ($24 млн). Квартальную чистую прибыль компания получила впервые за два года. Второй квартал 2025 года Nissan завершил с чистым убытком в 115,76 млрд иен.

Операционная прибыль с апреля по июнь составила 77,89 млрд иен — по сравнению с убытком в 79,12 млрд иен годом ранее. Общий объем продаж вырос на 9,5%, до 2,96 трлн иен. Продажи на внутреннем рынке увеличились до 88 тыс. автомобилей (+1,3%).

Завершение квартала с прибылью свидетельствует о результатах реструктуризации компании, пишет Kyodo News. В 2025 году Nissan объявила о сокращении расходов на оплату труда, производство, разработку и закупки. К апрелю 2027 года автопроизводитель планирует закрыть семь заводов и сократить 20 тыс. рабочих.

Nissan сохраняет прогноз по прибыли на финансовый год в размере 20 млрд иен. Операционная прибыль ожидается на уровне 200 млрд иен, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее. Объем продаж, по плану, составит порядка 13 трлн иен — с ростом на 8,3%. При этом годовой прогноз продаж по всему миру снижен с 3,3 млн машин до 3,15 млн.

Эрнест Филипповский