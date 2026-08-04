Nissan впервые за два года получил квартальную прибыль
Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. отчитался о чистой прибыли по итогам второго квартала — 3,76 млрд иен ($24 млн). Квартальную чистую прибыль компания получила впервые за два года. Второй квартал 2025 года Nissan завершил с чистым убытком в 115,76 млрд иен.
Операционная прибыль с апреля по июнь составила 77,89 млрд иен — по сравнению с убытком в 79,12 млрд иен годом ранее. Общий объем продаж вырос на 9,5%, до 2,96 трлн иен. Продажи на внутреннем рынке увеличились до 88 тыс. автомобилей (+1,3%).
Завершение квартала с прибылью свидетельствует о результатах реструктуризации компании, пишет Kyodo News. В 2025 году Nissan объявила о сокращении расходов на оплату труда, производство, разработку и закупки. К апрелю 2027 года автопроизводитель планирует закрыть семь заводов и сократить 20 тыс. рабочих.
Nissan сохраняет прогноз по прибыли на финансовый год в размере 20 млрд иен. Операционная прибыль ожидается на уровне 200 млрд иен, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее. Объем продаж, по плану, составит порядка 13 трлн иен — с ростом на 8,3%. При этом годовой прогноз продаж по всему миру снижен с 3,3 млн машин до 3,15 млн.
В 2025 году компания Nissan объявила о сокращении расходов на оплату труда, производство, разработку и закупки, а также о планах закрыть семь заводов и сократить 20 тыс. рабочих к апрелю 2027 года. Эти меры были частью масштабной реструктуризации, необходимой после значительных убытков. Так, по итогам 2024 финансового года Nissan Motor отчиталась о чистом убытке в размере ?670,9 млрд ($4,5 млрд), что стало самым большим убытком с 1999 года. В том же финансовом году компания прогнозировала годовой убыток до $5,3 млрд.
Ранее, в 2022 году, Nissan был вынужден списать 24,1 млрд иен ($164,5 млн) из-за ухода с российского рынка, что привело к падению чистой прибыли на 68% по сравнению с предыдущим годом. Российское юрлицо Nissan ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") за 2022 год показало убыток в 12,5 млрд рублей, при этом выручка компаний в РФ упала почти вчетверо. Активы Nissan в России были переданы ФГУП «НАМИ».
Компания также столкнулась с падением продаж в Китае и США из-за усиления конкуренции со стороны китайских брендов и замедления китайской экономики. В ноябре 2024 года Nissan объявила о сокращении 9 тыс. сотрудников и уменьшении глобальных производственных мощностей на 20% из-за снижения спроса на многих рынках. Продажи в Китае упали на 14,3%, а в США — на 3% в первом полугодии.