В судно у берегов Омана попал снаряд
Неизвестный снаряд поразил судно у побережья Омана, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Удар произошел 3 августа в Ормузском проливе, в 37 км к северо-востоку от города Эль-Хасаб.
По данным британского ведомства, экипаж неназванного грузового судна сам вышел на связь и сообщил о попадании снаряда. Подробности о повреждениях, а также информация о возможных пострадавших не приводятся. Власти начали расследование обстоятельств происшествия.
Инциденты с попаданием снарядов в суда в регионе Персидского залива не единичны. В марте 2026 года сообщалось, что неизвестный снаряд попал в судно вблизи промышленной зоны Рас-Лаффан в Катаре. Это произошло после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана призвал к эвакуации персонала с нескольких нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Тогда же Иран нанес ракетные удары по предприятию по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффан.