В судно у берегов Омана попал снаряд

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с попаданием снарядов в суда в регионе Персидского залива не единичны. В марте 2026 года сообщалось, что неизвестный снаряд попал в судно вблизи промышленной зоны Рас-Лаффан в Катаре. Это произошло после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана призвал к эвакуации персонала с нескольких нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Тогда же Иран нанес ракетные удары по предприятию по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффан.