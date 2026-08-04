Составлено ИИ-Ассистентъ

Обвинения в киберугрозах и кибератаках часто звучат между различными государствами, при этом каждая сторона, как правило, отрицает свою причастность. Так, США обвиняли Россию в кибератаках на американские серверы, на украинские государственные ведомства, а также в использовании вредоносного программного обеспечения. Россия в ответ выдвигала встречные обвинения в постоянных кибератаках из США на критическую инфраструктуру России.

Подобные взаимные обвинения характерны и для других международных отношений. Например, компания по кибербезопасности Mandiant, содействующая в расследовании кибератаки на американский медиахолдинг News Corp, сообщала о возможной причастности Китая. Иран также обвинялся США в кибератаках на американские компании, в то время как Тегеран обвинял США и Израиль в компьютерных диверсиях против своей инфраструктуры. В частности, в 2021 году в Иране произошла кибератака, из-за которой вышли из строя почти все АЗС. Власти Ирана возложили ответственность на Израиль и США, но те отрицали причастность.

Киберпреступность является глобальной проблемой, и некоторые эксперты считают, что это преступление номер один в мире по объему похищенных средств. Кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры растут, и за 2023 год количество таких атак увеличилось на 16%. Убытки от действий киберпреступников также увеличиваются: по оценкам, в 2024 году они достигнут 9,5 трлн долларов по всему миру.