Власти Молдавии ограничили использование воды из-за обмеления Днестра
Правительство Молдавии ограничило использование воды из-за обмеления реки Днестр. Решение приняла Национальная комиссия по управлению кризисами при кабинете министров страны.
Согласно принятым мерам, питьевую воду и воду из водоемов запретили использовать для наполнения бассейнов, а также для мытья улиц и тротуаров. Использовать воду из Днестра для нужд агросектора разрешили ночью — с 21:00 до 06:00 мск.
Кроме того, промышленные предприятия, не относящиеся к категориям жизненно важных, обязали сократить водопотребление как минимум на 20%.
Власти уже готовят резервные скважины и автоцистерны для подвоза воды в пострадавшие от засухи регионы, а оператор Apa-Canal Chisinau переведен в режим повышенной готовности для бесперебойного снабжения Кишинева.
Ограничение использования воды в Молдавии из-за обмеления реки Днестр не является уникальным случаем. За неделю до этого правительство Молдавии уже вводило режим повышенной готовности в гидрологическом секторе из-за низкого уровня воды в Днестре. Причиной называлась нехватка осадков в Карпатах и продолжительная засуха, что привело к снижению уровня воды в Днестровском водохранилище до 113 метров при норме 121 метр.
Проблема с обмелением Днестра также поднималась ранее в контексте экологических вопросов. В апреле 2026 года глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявлял, что Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр, которая активно загрязняется из-за плохих очистных сооружений. Тогда же он отмечал, что Днестр загрязняется малыми реками Молдавии, такими как Ботна, Реут и Бык. В марте 2026 года власти Молдавии уже объявляли режим тревоги из-за загрязнения реки после утечки топлива на территории Украины, что привело к временной остановке водоснабжения из Днестра в некоторых районах.
Эта ситуация с водой усугубляется общим энергетическим кризисом, который Молдавия переживает с 2021 года. Страна неоднократно вводила режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа, что приводило к проблемам с поставками электроэнергии. Частые отключения и снижение объемов поставок газа затрагивали как саму Молдавию, так и Приднестровье. Ранее, например, из-за низкого уровня воды в Дунае была отключена АЭС «Пакш» в Венгрии, что также свидетельствует о региональных проблемах с водными ресурсами.