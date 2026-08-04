Россия не передавала сигналы западным странам через Казахстан
Россия не передавала через Казахстан сигналов западным странам по Украине, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, у Москвы «нет необходимости беспокоить своих казахстанских друзей» вопросами по Украине.
«Потому что мы поддерживаем контакт, поддерживаем коммуникацию непосредственно с теми, кто способен оказать воздействие на киевский режим. Не могу сказать, что нас хорошо слышат эти силы, но мы в этом направлении работу продолжаем»,— сказал господин Галузин ТАСС.
25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что получает сигналы из Европы и США по поводу урегулирования конфликта на Украине. Господин Токаев также предложил «заморозить» российско-украинский конфликт
Подробнее — в материале «Ъ» «"Поставить на заморозку все это дело"».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее неоднократно выступал с инициативами по урегулированию конфликта на Украине и подчеркивал готовность своей страны выступить посредником в переговорах России и Украины. Еще в марте 2022 года он призывал стороны к поиску мирных путей, заявляя, что «худой мир лучше доброй ссоры», и предлагал площадку для переговоров. В начале 2025 года он снова высказался за переговоры, отметив, что «Казахстан всегда выступал за переговоры для достижения мира» и «не напрашивается в посредники», но «всегда готов прийти на помощь в разрешении международных проблем».
Токаев также подчеркивал свою позицию в отношении сторон конфликта. По его мнению, «Россия в военном отношении непобедима», а Украина надеется «хотя бы не проиграть» при поддержке западных союзников. В то же время он отмечал, что Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины. Он заявлял, что альтернативой переговорам России и Украины является только «война на взаимное истребление».
В ходе разговора с Дональдом Трампом, который тогда являлся избранным президентом США, Касым-Жомарт Токаев обсуждал свое видение прекращения боевых действий на Украине. Также известно, что Трамп обсуждал украинскую тему в телефонных разговорах с лидерами Казахстана и Узбекистана, что может быть расценено как попытка экспансии США на постсоветское пространство.