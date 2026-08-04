Россия не передавала сигналы западным странам через Казахстан

Россия не передавала через Казахстан сигналов западным странам по Украине, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, у Москвы «нет необходимости беспокоить своих казахстанских друзей» вопросами по Украине.

«Потому что мы поддерживаем контакт, поддерживаем коммуникацию непосредственно с теми, кто способен оказать воздействие на киевский режим. Не могу сказать, что нас хорошо слышат эти силы, но мы в этом направлении работу продолжаем»,— сказал господин Галузин ТАСС.

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что получает сигналы из Европы и США по поводу урегулирования конфликта на Украине. Господин Токаев также предложил «заморозить» российско-украинский конфликт

Подробнее — в материале «Ъ» «"Поставить на заморозку все это дело"».