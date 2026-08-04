В Нидерландах из-за засухи перекрыли каналы и запретили забор воды
Управление водными ресурсами региона Делфланд на западе Нидерландов закрыло каналы для коммерческих и прогулочных судов из-за жары. Власти также запретили забор воды из каналов, ручьев и канав. Об этом пишет Binnenlands Bestuur.
С 5 августа все шлюзы будут закрыты для судов между Гаагой и Роттердамом. Запрет на забор воды затронет аграриев, тепличные хозяйства, спортивные объекты и частных домовладельцев.
Как пояснил член правления управления Стейн ван Боксмер, из-за засухи запасы пресной воды стремительно истощаются, а прибрежная система испытывает колоссальную нагрузку. Ограничения помогут предотвратить повреждение дамб, защитить природу и не допустить проникновения соленой морской воды вглубь суши.
В управлении признали, что подобные меры неизбежно создадут сложности для населения и бизнеса, однако назвали вмешательство единственным способом избежать необратимого ущерба окружающей среде.
Продолжительная засуха, с которой столкнулись Нидерланды, является частью более масштабной проблемы, затрагивающей значительную часть Европы. По состоянию на апрель 2023 года, более четверти европейского континента страдала от засухи, и многие страны готовились к повторению ситуации 2022 года. Специалисты еще в январе 2023 года, анализируя спутниковые снимки, пришли к выводу, что Европа страдает от сильной засухи с 2018 года, а восстановление от климатического кризиса 2022 года затрудняется из-за повышения температуры. Летом 2022 года засуха в Европе была рекордной за последние 500 лет, что привело к пересыханию рек и озер, а также к значительным потерям урожая.
Климатический кризис может привести к росту конкуренции между европейскими странами за доступ к водным ресурсам. Доступ к воде уже стал проблемой для европейских властей, что привело к конфликтам, например, во Франции, где жители нескольких деревень испытывают дефицит водопроводной воды. Аналогичные ограничения на использование воды вводились в Великобритании, Франции, Испании и Италии еще летом 2022 года, что негативно сказалось на туристической и сельскохозяйственной отраслях. Даже дождливая весна не способна полностью увлажнить почву после сухой и теплой зимы, что ухудшает условия для фермеров в Италии и Португалии.
Засуха является одним из проявлений климатических изменений и природных катаклизмов. Ученые связывают изменение климата с рекордными температурами и увеличением частоты волн жары, наводнений и засух. Эти явления создают угрозу для экосистем, ведут к истощению водных ресурсов и могут вызвать экологические катастрофы. Недостаток осадков и высокая температура способствуют снижению уровня грунтовых вод и расхода ручьев, что усугубляет ситуацию с водным дефицитом и может стать причиной проникновения морских вод в глубокие водоносные горизонты, загрязняя пресные источники.