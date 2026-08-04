NASA планирует продлить перекрестные полеты с «Роскосмосом»
NASA планирует продлить соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на Международную космическую станцию еще на один или полтора года, сообщила руководитель программы МКС Дана Вайгел.
На пресс-конференции госпожу Вайгел спросили, будет ли продлено соглашение до конца эксплуатации МКС в 2030 году. Она ответила, что NASA не планирует на столь длительный срок и ограничивается периодом в год-полтора. При этом, по ее словам, американская сторона стремится продлить соглашение и ведет переговоры с «Роскосмосом». Перекрестные полеты на ближайшее время уже проработаны, добавила Дана Вайгел.
Соглашение между «Роскосмосом» и NASA о перекрестных полетах заключено в июле 2022 года. Оно предусматривает включение российских космонавтов в экипажи американских миссий, космонавтов NASA — в полетные программы «Роскосмоса». Перекрестные полеты гарантируют, что на МКС будут присутствовать космонавты обеих стран в случае отмены одного из запусков.
Сотрудничество между NASA и «Роскосмосом» по программе перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) началось с соглашения, подписанного в июле 2022 года. Это соглашение предусматривает взаимное включение российских космонавтов в американские миссии и астронавтов NASA в российские полетные программы, что обеспечивает присутствие космонавтов обеих стран на МКС в случае отмены одного из запусков. Программа была неоднократно продлена, в том числе до 2025 года включительно.
Продление программы перекрестных полетов до 2025 или 2026 года и далее имеет важное значение для обеспечения бесперебойной работы МКС, поскольку предотвращает возможные инциденты, связанные с отсутствием специалистов для поддержания работы сегментов станции. Несмотря на заявления о планах России выйти из проекта МКС после 2024 года, «Роскосмос» неоднократно подтверждал отсутствие конкретных сроков выхода и допускал продление участия до 2028 года, а остальные страны-участницы проекта, включая США, определили крайний срок эксплуатации МКС до 2030 года.
Переговоры о продлении перекрестных полетов велись еще до заключения первого соглашения, и стороны признают важность этого сотрудничества, несмотря на санкции и геополитическую обстановку. «Роскосмос» и NASA стремятся к продолжению взаимодействия, считая, что космос должен оставаться вне политики. Это сотрудничество включает не только перекрестные полеты, но и обсуждение совместных проектов, таких как создание унифицированных стыковочных модулей и миссии в дальний космос.