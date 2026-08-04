Галузин: Россия готова к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада
Россия открыта к переговорам по Украине при конструктивном подходе западных стран, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно»,— сказал господин Галузин ТАСС.
По словам замминистра, страны Запада должны понять «необходимость честного диалога», настроенного на «устранение хорошо известных первопричин конфликта». «А если нет, если такой готовности на той стороне не будет, то тогда мы будем продолжать специальную военную операцию, будем добиваться устранения первопричин конфликта»,— добавил он.
Заявления о готовности России к переговорам по Украине со стороны МИД РФ не новы. Ранее президент РФ Владимир Путин, а также представители Кремля, включая Дмитрия Пескова, неоднократно подчеркивали готовность России к переговорному решению, но отмечали отсутствие предпосылок для мирных переговоров со стороны Киева. Так, в июне 2022 года помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но Киев до сих пор официально не ответил на согласованный переговорными группами проект мирного договора. Дипломатические источники в Анкаре в мае 2025 года также сообщали о возможности обсуждения западных санкций против России на переговорах.
В свою очередь, украинская сторона, в лице советника главы МИД Евгения Микитенко, в июле 2023 года выражала одобрение мирной инициативе Саудовской Аравии по проведению переговоров с участием западных стран. Однако украинские власти часто отказывались от прямых переговоров с Россией, особенно по вопросам, связанным с территориями. Президент Украины Владимир Зеленский, например, в 2022 году высказывал готовность к переговорам с Путиным, но заявлял, что ему нужны «хотя бы намеки» на полное прекращение огня. При этом Запад, несмотря на поставки оружия ВСУ, рассматривает сценарии возобновления переговоров, в том числе с гарантиями безопасности для Украины, которые не спровоцируют Россию.
Западные страны также имеют свою позицию по переговорам. США, например, в феврале 2025 года заявили, что не будут рассматривать вопрос снятия санкций с России до заключения мирного соглашения с Украиной. В Евросоюзе же, еще в 2019 году, обсуждалась возможность ослабления или отмены антироссийских рестрикций, однако в условиях расхождения мнений между странами-членами решение оставалось затягивающимся. В целом, переговоры между Россией и Украиной сталкиваются с многочисленными препятствиями, включая вопросы территориальной целостности и нежелание сторон идти на уступки, а также позицию западных стран по поддержке Украины и санкциям против России.
Ситуация вокруг переговоров усложнялась и в прошлом, например, в 2014 году в ходе дискуссий по Минским соглашениям, когда стороны обвиняли друг друга в их невыполнении. Сейчас же, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в январе 2024 года, Россия не видит интереса США к урегулированию конфликта на Украине. Это подчеркивает сохраняющуюся сложность и многосторонность проблемы, решение которой зависит от готовности всех участников к «честному диалогу» и учету «хорошо известных первопричин конфликта», как это выражено в новости.