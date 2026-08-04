Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления о готовности России к переговорам по Украине со стороны МИД РФ не новы. Ранее президент РФ Владимир Путин, а также представители Кремля, включая Дмитрия Пескова, неоднократно подчеркивали готовность России к переговорному решению, но отмечали отсутствие предпосылок для мирных переговоров со стороны Киева. Так, в июне 2022 года помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но Киев до сих пор официально не ответил на согласованный переговорными группами проект мирного договора. Дипломатические источники в Анкаре в мае 2025 года также сообщали о возможности обсуждения западных санкций против России на переговорах.

В свою очередь, украинская сторона, в лице советника главы МИД Евгения Микитенко, в июле 2023 года выражала одобрение мирной инициативе Саудовской Аравии по проведению переговоров с участием западных стран. Однако украинские власти часто отказывались от прямых переговоров с Россией, особенно по вопросам, связанным с территориями. Президент Украины Владимир Зеленский, например, в 2022 году высказывал готовность к переговорам с Путиным, но заявлял, что ему нужны «хотя бы намеки» на полное прекращение огня. При этом Запад, несмотря на поставки оружия ВСУ, рассматривает сценарии возобновления переговоров, в том числе с гарантиями безопасности для Украины, которые не спровоцируют Россию.

Западные страны также имеют свою позицию по переговорам. США, например, в феврале 2025 года заявили, что не будут рассматривать вопрос снятия санкций с России до заключения мирного соглашения с Украиной. В Евросоюзе же, еще в 2019 году, обсуждалась возможность ослабления или отмены антироссийских рестрикций, однако в условиях расхождения мнений между странами-членами решение оставалось затягивающимся. В целом, переговоры между Россией и Украиной сталкиваются с многочисленными препятствиями, включая вопросы территориальной целостности и нежелание сторон идти на уступки, а также позицию западных стран по поддержке Украины и санкциям против России.

Ситуация вокруг переговоров усложнялась и в прошлом, например, в 2014 году в ходе дискуссий по Минским соглашениям, когда стороны обвиняли друг друга в их невыполнении. Сейчас же, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в январе 2024 года, Россия не видит интереса США к урегулированию конфликта на Украине. Это подчеркивает сохраняющуюся сложность и многосторонность проблемы, решение которой зависит от готовности всех участников к «честному диалогу» и учету «хорошо известных первопричин конфликта», как это выражено в новости.