Посольство России направило Польше протест из-за сноса памятника советским солдатам
Посольство России направило властям Польши протест после демонтажа в Пыжице памятника советским солдатам, погибшим в 1941–1945 годах. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram.
«Незаконный демонтаж памятников является вопиющей попыткой исказить историю и стереть из сознания польского народа память о героизме советских солдат»,— указано в сообщении.
Посольство отмечает, что демонтаж памятника нарушает соглашение о могилах и мемориальных местах жертв войны и репрессий от 22 февраля 1994 года. Оно подразумевает сохранение и уход за такими памятниками в обеих странах.
Снос памятника в Пыжице является частью общей тенденции в Польше, где с 2017 года осуществляется постепенный демонтаж советских памятников на законодательном уровне. Польские власти заявляли о планах ликвидировать 60 таких объектов. Помимо памятников советским солдатам, российские дипломатические представительства в Польше также сталкивались с инцидентами, связанными с изъятием недвижимости и финансовых средств, что приводило к ответным протестам со стороны России. Например, в 2023 году были изъяты здания российской школы в Варшаве и база отдыха под Варшавой, а также заблокированы банковские счета посольства.