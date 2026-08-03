Экс-партнера Чубайса Владимира Аветисяна лишают энергии

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Самарской области, согласно которому договор аренды электросетевого имущества, заключенный в 1997 году комитетом по управлению имуществом Самары и ООО «Самарские городские электрические сети» (СГЭС), и дополнительные соглашения признаны недействительными. В 2015 году СГЭС приобрела «Самарская сетевая компания», аффилированная Владимиру Аветисяну. В 2024 году в прокуратуре выяснили, что около 30 лет назад чиновники города передали имущество ООО «СГЭС» «в нарушение требований законодательства по заниженной стоимости и на срок, превышающий установленный муниципальным нормативным актом». В суде представители «ССК» заявили, что требования законодательства при передаче имущества были соблюдены, кроме того, компания потратила более 2 млрд руб. на модернизацию имущества и может потребовать с городской администрации возврата этой суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Резолютивная часть постановления арбитражного суда опубликована в четверг, 30 июля. Как сказано в документе, постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа. С иском о признании договора недействительным и возврате 9 тыс. объектов электроснабжения в суд в декабре 2024 года обратилась прокуратура региона.

Прокурорская проверка показала, что комитет по управлению имуществом Самары (сейчас — департамент управления имуществом Самары) передал ООО «Самарские городские электрические сети» имущественный комплекс электросетевого хозяйства «в нарушение требований законодательства по заниженной стоимости и на срок, превышающий установленный муниципальным нормативным актом». Договор был заключен в 1997 году, позже стороны подписывали дополнительные соглашения, согласно которым менялся перечень объектов, срок и стоимость аренды.

В 2015 году ООО «СГЭС» приобрела «Самарская сетевая компания». Согласно очередному дополнительному соглашению, срок аренды «Самарской сетевой компанией» электросетевого имущества истекает в 2046 году. Стоимость аренды с учетом индексации составляет 12 млн руб. в год.

В январе 2025 года «ССК» в ответ на подачу иска публично заявила, что является добросовестным и ответственным арендатором электросетевого хозяйства Самары. «За эти годы в Самаре силами «ССК» было заменено 468 километров электрических сетей и 71 трансформаторная подстанция. Проводился и ремонт существующего муниципального электросетевого оборудования. Все это позволило существенно обновить электросетевой комплекс Самары и повысить надежность энергоснабжения города. Важно отметить, что в соответствии с условиями договора аренды все модернизированные ЛЭП и замененные трансформаторные подстанции стали собственностью муниципалитета»,— говорилось в сообщении. В компании отметили, что в случае передачи имущества системообразующей территориальной сетевой организации (ПАО «Россети Волга» — «Ъ») бюджет города перестанет получать арендные платежи за использование муниципальных объектов.

В суде юристы «ССК» объяснили, что компания «СГЭС» состояла из коллектива, который обслуживал сети с 1958 года, когда было создано Управление куйбышевских кабельных сетей при РЭУ «Куйбышевэнерго». В 80-х годах оно было переименовано в Куйбышевские городские электрические сети. В 1989 году были приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде и Куйбышевские городские электрические сети в 1990 году получили статус арендного предприятия. В 1992 году их название изменилось на Самарские городские электрические сети, а в 1995 году они стали ООО «СГЭС». В 1997 году произошло очередное переоформление арендного договора. Представители «Самарской сетевой компании» заявили, что из 9 тыс. объектов примерно половина не принадлежала муниципалитету и была куплена компанией у других организаций, включая обанкротившиеся заводы, и попросили назначить экспертизу, однако суд отказал в просьбе. Кроме того, юристы указали, что в модернизацию сетей в последние годы было вложено более 2 млрд руб. и компания может потребовать возврата этой суммы.

В апреле этого года Арбитражный суд Самарской области суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал «ССК» вернуть имущественный комплекс. Суд пришел к выводу, что доводы ответчика о соблюдении требований законодательства при передаче муниципального имущества противоречат требованиям законодательства.

«Передача государственного или муниципального имущества в пользу конкретного хозяйствующего субъекта без проведения торгов создает для данного субъекта преимущественные условия в получении указанного имущества во владение и препятствует доступу к государственному ресурсу неопределенного круга лиц, которые также могут иметь намерение приобрести вышеуказанные права. В частности, ПАО «Россети Волга» как лицо, оказывающее услуги по передаче электрической энергии, было заинтересовано в приобретении объектов электросетевого хозяйства на территории г. о. Самара, однако подобного рода адресная передача муниципального имущества препятствовала доступу к ограниченному муниципальному ресурсу иных лиц, кроме участвовавшей в оспариваемой сделке»,— сказано в решении суда.

Как поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский после прекращения действия договора аренды и завершения формальных процедур, таких как составление акта приема и учета объектов электросетевого хозяйства, имущество, вероятнее всего, передадут системообразующей территориальной сетевой организации.

«Для электросетевого хозяйства в большинстве случаев действует специальный режим. Объекты электросетевого хозяйства не могут быть переданы любому лицу, даже если такое лицо специально учреждено для таких целей собственником. К компании, которая эксплуатирует электросетевое хозяйство, предъявляется целый комплекс требований: и технических, и организационных, и правовых. Поэтому объекты, отвечающие установленным критериям, чаще всего передаются системообразующей территориальной сетевой организации на условиях безвозмездного владения и пользования. При такой модели, то есть при безвозмездном пользовании, поступлений в бюджет от аренды нет. Но де-юре у муниципальных властей есть альтернатива в виде заключения договора аренды на возмездных условиях, но возможно это только при соблюдении ряда условий и требований к самим объектам, их значимости для обеспечения потребителей энергией, поскольку в ряде случаев заключение договора с системообразующим оператором является обязательным»,— говорит Илья Жарский.

Сабрина Самедова