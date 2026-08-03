В главном порту Мадагаскара сгорел крупный рынок

В главном порту Мадагаскара и втором по величине городе Туамасина сгорел рынок из более чем 3,2 тыс. торговых палаток. Об этом пишет 2424.mg со ссылкой на заявление местных властей. По меньшей мере один человек погиб.

По данным издания, пожар не могли потушить почти шесть часов. Он начался ночью, около 22:40 по местному времени. Пожарные продолжают тушить локальные очаги возгорания. Сгорело более 90% торговых помещений. Власти муниципалитета объявили о начале расследования для установления точных причин возгорания.

Представители местных властей вместе с мэром Туамасины Аланом Андриафаномезантсоа раздали жителям гуманитарную помощь. Пострадавшим доставили около 10 т риса, 12 коробок масла и 9 коробок мыла, сообщила пресс-служба городской администрации в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).