Ульяновские легкоатлетки завоевали серебро первенства России в эстафетном беге

На первенстве России по легкой атлетике U18 (до 18 лет) эстафетная команда 4х200 м в составе ульяновских спортсменок Алисы Пешне, Полины Антоновой, Амиры Сабировой и Юлии Байдиной завоевала второе место с результатом 1:43.86.. Об этом сообщило министерство спорта Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным официальной страницы в VK Всероссийской федерации легкой атлетики, в этом виде состязаний золото получила команда Санкт-Петербурга (1:42.10), бронзу — команда Московской области (1:48.26)

Соревнования проходили в спортивном комплексе «Лужники» 1 и 2 августа. В первенстве принимали участие команды из 46 регионов России.

Андрей Васильев, Ульяновск