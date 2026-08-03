Чистая прибыль Роснано по РСБУ упала почти в 12 раз в первом полугодии

Чистая прибыль АО «Роснано» по РСБУ составила 71,7 млн руб. по итогам первого полугодия. Это почти в 12 раз меньше аналогичного показателя в 2025 году, следует из отчетности на сайте раскрытия информации.

За январь-июнь 2025 года «Роснано» получило доходы от реализации акций, долей и паев на сумму 950,7 млн руб., а также дивиденды от проектных компаний на 69,5 млн руб. За тот же период 2026-го таких поступлений не было, указано в документе.

Убыток от продаж «Роснано» в первом полугодии снизился с 811 млн руб. до 331,9 млн руб. Выручка компании упала в 3,2 раза год к году — до 492,1 млн руб.