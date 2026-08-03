В Ульяновске задержаны мигранты, подозреваемые в нападении на девочку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Ульяновске. Об этом в понедельник вечером сообщил Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что, по информации соцмедиа, в Ульяновске двое мигрантов из Средней Азии совершили противоправные действия в отношении 13-летней девочки. Происшествие случилось в Ленинском районе Ульяновска. По факту противоправных действий против ребенка, которому еще нет 14 лет, уже возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы).

В понедельник стало известно, что злоумышленники задержаны. В СУ СКР отмечают, что следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск