Гендиректор «ИжАвиа» опроверг информацию о своем увольнении
Генеральный директор удмуртской авиакомпании «ИжАвиа» Александр Синельников не собирается покидать свой пост. Об этом он сам сообщил «РИА Новости».
Так господин Синельников прокомментировал публикацию «Известий». Источники газеты допускали, что он покинет пост, а на его место придет бывший премьер Удмуртии Роман Ефимов. В пресс-службе правительства Удмуртии напомнили, что авиакомпания входит в собственность республики. По этой причине кадровые решения в компании принимают региональные власти.
1 августа Росавиация отозвала у компании сертификат эксплуатанта. «ИжАвиа» не смогла устранить все замечания регулятора к безопасности полетов. Ее рейсы распределят между S7 и «Россией».
Александр Синельников является генеральным директором не только авиакомпании «Ижавиа», но и АО «Аэропорт Ижевск», которые с 2019 года были разделены на два юридических лица, но остаются в республиканской собственности Удмуртии. Помимо этого, он руководит ООО «Пиэмджи» и управляющей компанией «Удмуртавтодора», а также выступал в роли кризисного менеджера для вывода последнего из кризисного состояния. Под его руководством «Ижавиа» прошла путь от убыточного предприятия, страдающего от устаревшего парка самолетов Як-42, до компании, планирующей увеличить пассажиропоток и открыть международные рейсы.
В 2019 году авиакомпания «Ижавиа» демонстрировала рост прибыли в 200 раз, сократив чистый убыток благодаря взятому в лизинг самолету Boeing 737-800, который стал заменять устаревшие Як-42. К 2020 году компания планировала иметь три Boeing 737-800 в своем парке. Впоследствии, в 2025 году, возникали сбои в расписании из-за поломки Boeing 737-800 и планового техобслуживания второго такого же самолета. В ответ на это «Ижавиа» привлекала воздушные суда других авиакомпаний для поддержания рейсов.