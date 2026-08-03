Гендиректор «ИжАвиа» опроверг информацию о своем увольнении

Генеральный директор удмуртской авиакомпании «ИжАвиа» Александр Синельников не собирается покидать свой пост. Об этом он сам сообщил «РИА Новости».

Так господин Синельников прокомментировал публикацию «Известий». Источники газеты допускали, что он покинет пост, а на его место придет бывший премьер Удмуртии Роман Ефимов. В пресс-службе правительства Удмуртии напомнили, что авиакомпания входит в собственность республики. По этой причине кадровые решения в компании принимают региональные власти.

1 августа Росавиация отозвала у компании сертификат эксплуатанта. «ИжАвиа» не смогла устранить все замечания регулятора к безопасности полетов. Ее рейсы распределят между S7 и «Россией».