Россия ограничила ввоз живой птицы и инкубационного яйца из Камбоджи
Россельхознадзор с 3 августа вводит временные ограничения на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции из Камбоджи, передает ТАСС.
Как уточнили в ведомстве, запрет связан с ухудшением эпизоотической обстановки в Камбодже из-за инфекции, вызванной вирусом болезни Ньюкасла. Ограничения касаются также ввоза кормов и кормовых добавок для птиц, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц, а также продукции животного происхождения в заводской упаковке, перевозимой физлицами в ручной клади и багаже для личного пользования.
Исключение сделано для товаров, которые прошли обработку, обеспечивающую разрушение вируса болезни Ньюкасла в соответствии с положениями Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ). Вместе с тем запрещен транзит живой птицы с территории Камбоджи через Россию.
Россельхознадзор регулярно вводит временные ограничения на ввоз продукции птицеводства из разных стран и регионов, ссылаясь на ухудшение эпизоотической обстановки. Так, ранее ограничения вводились на поставки живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии, Болгарии, немецкого района Уккермарк и провинции Оверэйссел Нидерландов из-за распространения птичьего гриппа. В 2015 году действовал запрет на транзит через территорию России птицеводческой продукции и мяса птицы из США по той же причине.
Помимо птицеводческой продукции, Россельхознадзор также вводил ограничения на ввоз животноводческой продукции из Евросоюза из-за ящура, а также на ввоз инкубационных яиц, например, из Европы из-за высокого риска заноса болезней. В отдельных случаях, как с Казахстаном, ограничения касались широкого спектра сельскохозяйственной продукции из-за непринятия мер по сокращению ввоза карантинной продукции. Такие меры направлены на защиту территории России и других стран от распространения опасных заболеваний.