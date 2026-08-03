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В Оренбуржье компанию оштрафовали за использование федеральных скважин

Оренбургский территориальный участок тепловодоснабжения, работающий на железнодорожном транспорте, привлечен к административной ответственности за незаконное использование имущества, находящегося в федеральной собственности. Организация пользовалась артезианскими скважинами, не заключив договор с собственником — государством, хотя скважины числились за ней на забалансовом учете. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве выявили нарушения и обратились в арбитражный суд с требованием привлечь балансодержателя инфраструктуры к ответственности. Суд удовлетворил иск и назначил штраф в размере 20 тыс. руб.

Прокуратура контролирует устранение нарушений. Организации предстоит оформить документы на используемые скважины в установленном порядке.

Яна Вежлева