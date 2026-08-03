26 человек заразились легионеллезом в Швейцарии
В швейцарском городе Базеле зарегистрировано 26 случаев легионеллеза — тяжелой инфекционной болезни с симптомами лихорадки и пневмонии. Один человек погиб, еще один заболевший находится в реанимации. Об этом сообщил BFM со ссылкой на управление здравоохранения Базеля.
Легионеллез — это заболевание легких, вызываемое бактерией Legionella. Заражение происходит при вдыхании аэрозолей, содержащих эту бактерию. По информации управления здравоохранения, большинство случаев заболевания зафиксировали в одном и том же районе. По предварительным данным, источником заражения стали градирни.
Как уточнил BFM, специалисты проанализировали 10 градирен, расположенных рядом с очагом вспышки. В восьми из них допустимый уровень Legionella был превышен. Две такие установки были расположены на крыше офисного здания в Базеле. После получения результатов анализов их отключили.
Легионеллез, также известный как «болезнь легионеров», — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Legionella. Заражение происходит при вдыхании аэрозолей, содержащих эти бактерии, например, из систем водоснабжения, а не воздушно-капельным путем от человека к человеку. Бактерия Legionella активно размножается в теплой воде при температуре от 20 до 50°C. Симптомы легионеллеза включают лихорадку, пневмонию, а также нарушения нервной системы и пищеварения. Смертность от заболевания составляет около 10%.
Вспышки легионеллеза нередко связывают с градирнями, системами кондиционирования и водоснабжения. Например, в Нью-Йорке три человека умерли из-за вспышки легионеллеза, предположительно распространившейся через системы охлаждения в одном из кварталов Манхэттена. Также в Польше была зарегистрирована крупная вспышка легионеллеза, при которой умерли 18 человек, а возможным источником заражения стал водопровод. В одном из детских садов Варшавы также была обнаружена бактерия Legionella, что привело к дезинфекции системы водоснабжения, хотя случаев заболевания среди детей и персонала не было.
Профилактические меры включают поддержание температуры горячей воды в системе водоснабжения не ниже 60 градусов Цельсия, так как такая температура смертельна для бактерий, и мониторинг качества воды. В России, например, Роспотребнадзор проводит мониторинг качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также проверяет воду из бассейнов и источников питьевой воды на наличие Legionella pneumophila.