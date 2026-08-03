26 человек заразились легионеллезом в Швейцарии

В швейцарском городе Базеле зарегистрировано 26 случаев легионеллеза — тяжелой инфекционной болезни с симптомами лихорадки и пневмонии. Один человек погиб, еще один заболевший находится в реанимации. Об этом сообщил BFM со ссылкой на управление здравоохранения Базеля.

Легионеллез — это заболевание легких, вызываемое бактерией Legionella. Заражение происходит при вдыхании аэрозолей, содержащих эту бактерию. По информации управления здравоохранения, большинство случаев заболевания зафиксировали в одном и том же районе. По предварительным данным, источником заражения стали градирни.

Как уточнил BFM, специалисты проанализировали 10 градирен, расположенных рядом с очагом вспышки. В восьми из них допустимый уровень Legionella был превышен. Две такие установки были расположены на крыше офисного здания в Базеле. После получения результатов анализов их отключили.