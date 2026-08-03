Подряд пошел

На дорожно-строительном рынке региона второй год подряд лидирует компания «Уралмостострой». По итогам семи месяцев этого года объем заключенных госконтрактов компании превысил 17 млрд руб., что в четыре раза выше, чем у ближайших конкурентов. В то же время другие участники рынка, напротив, сокращают свои доли на региональном рынке госзаказа. Подрядчики отмечают, что из-за текущих экономических условий вынуждены более осторожно подходить к участию в новых закупках, поскольку результаты исполнения контрактов зависят от ситуации на смежных рынках.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

С начала 2026 года АО «Уралмостострой» заключило 130 договоров на общую сумму 17,177 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Большая часть контрактов реализуется на территории Пермского края. Это больше, чем в прошлом году, когда компания заключила 104 контракта на сумму 15,94 млрд руб. Среди новых объектов подрядчика — реконструкция участка шоссе Космонавтов, строительство трасс на границах Пермского края со Свердловской областью и Республикой Удмуртией, а также реконструкция тротуаров, дорог, спортивных объектов и общественных пространств в муниципалитетах и краевой столице.

Объем работ отражается на финансовых показателях компании: в прошлом году выручка компании выросла на 45% и составила 16 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 229% и превысила 237 млн руб.

Директор пермского мостоотряда №123 (филиал АО «Уралмостострой») Юрий Истягин говорит, что рост объемов госконтрактов и финансовых показателей связан с перерегистрацией компании. До весны 2025 года общество было зарегистрировано в Уфе, затем сменило «прописку» на Пермь. По его словам, в этом году у подрядчика завершается ряд крупных проектов, включая путепровод в районе Перми I, в связи с чем компания уже испытывает недостаток строительно-монтажных работ. «Тем не менее текущий год оцениваем хорошим. Уже думаем о следующих задачах, которые поставит нам руководство региона»,— подчеркнул руководитель мосто­отряда. Господин Истягин добавил, что сегодня дорожно-строительная отрасль не испытывает серьезных трудностей, поэтому все обязательства по контрактам исполняются в соответствии с установленным планом.

Еще один лидер дорожно-строительного рынка в Прикамье — ООО «Техдоргрупп» (контролируется пермским бизнесменом Денисом Останиным) — заключил с начала года 48 контрактов на общую сумму 4,223 млрд руб. Это меньше, чем годом ранее, когда компания заключила более 60 договоров подряда на общую сумму 9,049 млрд руб. Большие объемы работ прошлого года позволили компании увеличить выручку на 87%, до 8,2 млрд руб., а чистую прибыль — на 73%, до 118 млн руб.

Компания реализует контракты на реконструкцию Комсомольского проспекта, строительство парка во Фролах, капитальный ремонт 12 мостов местного значения, а также ремонт сквера Уральских добровольцев в центре Перми. Кроме этого, подрядчик обслуживает ландшафтные парки экологического проекта «Зеленое кольцо» в долинах малых рек Егошиха и Данилиха, а также парковые зоны «Разгуляй», «Пермский период», «Городские горки», парк «На улице Подгорной», Серебрянский парк и другие. Общая площадь — более 100 тыс. кв. м.

Другие участники рынка также значительно сократили объемы работ в этом году. ООО «СК „Химспецстрой“», зарегистрированное в Березниках, за семь месяцев года получило более 30 контрактов на сумму 1,988 млрд руб. (за 2025 год — 5,045 млрд руб.). Пермское ООО «Стройград плюс» получило подрядов на 963,7 млн руб. против 2,345 млрд руб. за прошлый год. ООО «АБЗ №1» заключило контракты на 444,5 млн руб. против 3,502 млрд годом ранее. ООО «Артинвестгрупп» с начала 2026-го заключило 18 контрактов на 176,2 млн руб. (в 2025-м — 986,3 млн руб.).

Источник на строительно-дорожном рынке рассказал «Ъ-Прикамье», что в ближайшее время подрядчики будут осторожнее подходить к выбору объектов для подряда, так как «гораздо важнее выполнить в полном объеме и нужных сроках те обязательства, которые есть на данный момент». Например «Техдорстрой», по данным собеседника, в этом сезоне планирует продолжить участие в новых закупках, но только на строительство и ремонт дорожных объектов, так как сектор строительства искусственных сооружений в компании полностью загружен. Источник добавил также, что, несмотря на отсутствие явных проблем в дорожной отрасли на данный момент, подрядчики анализируют ситуацию на строительном и других смежных рынках, которые напрямую могут влиять на текущие результаты их деятельности.

Анастасия Леонтьева