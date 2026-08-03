В США сертифицировали Boeing 737 Max 7 после почти десятилетней задержки
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о сертификации Boeing 737 Max 7 спустя почти десять лет после начала разработки. В ведомстве отметили, что одобрение стало результатом «многолетней работы по решению сложных технических вопросов и тщательного анализа конструкции лайнера».
В FAA подчеркнули, что в Max 7 внедрены ключевые улучшения, включая обновления программного обеспечения управления полетом, системы оповещения экипажа и доработанную антиобледенительную систему, что предотвращает перегрев двигателей.
Как сообщает CNBC, перевозчики, включая Southwest Airlines, планировали запустить эту самую маленькую модель в семействе 737 Max еще до пандемии, однако процесс затянулся из-за ужесточения контроля после катастроф Max 8 в 2018–2019 годах, производственных проблем и необходимости перепроектировки.
Аналитики Jefferies отмечают, что сертификация Max 7 может принести Boeing долгожданные средства. Компания уже построила около 40 готовых машин этой модели и более крупного Max 10.
Сразу после объявления акции Boeing выросли более чем на 6%.
Сертификация Boeing 737 Max 7 Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) произошла на фоне длительных проблем с самолетами семейства 737 MAX. Эксплуатация этих лайнеров была приостановлена в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек. Причиной крушений стал сбой в работе системы улучшения маневренных характеристик (MCAS), а также инженерные просчеты, неэффективное управление и недостаточный надзор со стороны федеральных органов.
Boeing внесла изменения в программное обеспечение MCAS, обновила программу обучения пилотов и провела другие доработки. Разрешение на возобновление полетов Boeing 737 MAX было выдано американским регулятором в ноябре 2020 года, а затем и другими, включая Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA). Однако компания продолжала сталкиваться с проблемами производства и контроля качества, включая инцидент с отрывом заглушки люка аварийного выхода на Boeing 737 MAX 9 в январе 2024 года, что привело к новым расследованиям FAA и ужесточению требований.
Проблемы с 737 MAX обошлись Boeing в миллиарды долларов, включая компенсации заказчикам, затраты на модернизацию и упущенную выгоду от простоя самолетов. Внутренние документы компании также свидетельствовали о пренебрежительном отношении сотрудников к вопросам безопасности и регуляторам. Эти инциденты привели к смене руководства Boeing, включая уход генерального директора, и способствовали усилению контроля со стороны регулирующих органов. Россия и Китай, в отличие от США и Европы, дольше задерживали возвращение Boeing 737 MAX в эксплуатацию, и Росавиация продолжает работу по его сертификации.