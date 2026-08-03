Для Мурманского порта основным грузом стало металлургическое сырье

В июле на первое место в перевалке Мурманского морского торгового порта (входит в «Портовый альянс») вышло металлургическое сырье, сообщил ММТП. На железорудный концентрат пришлось 56% от всего объема обработанных портом грузов, или 669,3 тыс. тонн. Объем угольной номенклатуры составил 507,1 тыс. тонн, или 43%. Мощность ММТП — 24 млн тонн. Еще в 2023 году 83% загрузки приходилось на уголь, 9% — на железорудный концентрат, 9% — на прочие грузы.

«Этот сдвиг в структуре грузопотоков связан с продолжающимся в течение последних трех лет снижением экономической эффективности экспорта энергетического угля через северо-западное направление,— объясняют в ММТП.— После закрытия европейских рынков основные потоки российского угольного экспорта были переориентированы в страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а длинное плечо доставки до Мурманска в сочетании с действующими железнодорожными тарифами сделали данный маршрут для части грузовладельцев менее конкурентоспособным».

Металлургическое сырье, сообщают в ММТП, производится в Мурманской области и не требует длинной логистики до причалов порта. Ранее порт сообщал, что за шесть лет нарастил долю металлургической продукции в грузообороте почти в пять раз, до 28,4%. Железорудный концентрат, добываемый на Кольском полуострове, ММТП отгружает судами Capesize дедвейтом до 180 тыс. тонн, основные объемы поставляются в Китай.

Подробнее — в материале «Уголь покидает северо-запад».