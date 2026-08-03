Для Мурманского порта основным грузом стало металлургическое сырье
В июле на первое место в перевалке Мурманского морского торгового порта (входит в «Портовый альянс») вышло металлургическое сырье, сообщил ММТП. На железорудный концентрат пришлось 56% от всего объема обработанных портом грузов, или 669,3 тыс. тонн. Объем угольной номенклатуры составил 507,1 тыс. тонн, или 43%. Мощность ММТП — 24 млн тонн. Еще в 2023 году 83% загрузки приходилось на уголь, 9% — на железорудный концентрат, 9% — на прочие грузы.
«Этот сдвиг в структуре грузопотоков связан с продолжающимся в течение последних трех лет снижением экономической эффективности экспорта энергетического угля через северо-западное направление,— объясняют в ММТП.— После закрытия европейских рынков основные потоки российского угольного экспорта были переориентированы в страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а длинное плечо доставки до Мурманска в сочетании с действующими железнодорожными тарифами сделали данный маршрут для части грузовладельцев менее конкурентоспособным».
Металлургическое сырье, сообщают в ММТП, производится в Мурманской области и не требует длинной логистики до причалов порта. Ранее порт сообщал, что за шесть лет нарастил долю металлургической продукции в грузообороте почти в пять раз, до 28,4%. Железорудный концентрат, добываемый на Кольском полуострове, ММТП отгружает судами Capesize дедвейтом до 180 тыс. тонн, основные объемы поставляются в Китай.
Подробнее — в материале «Уголь покидает северо-запад».
Мурманский морской торговый порт (ММТП), традиционно специализировавшийся на перевалке угля, сталкивается с изменением структуры грузопотоков. Это происходит на фоне снижения экономической эффективности экспорта энергетического угля через северо-западное направление, особенно после закрытия европейских рынков. Основные потоки российского угольного экспорта были переориентированы в страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а длинное плечо доставки до Мурманска и действующие железнодорожные тарифы сделали этот маршрут менее конкурентоспособным для части грузовладельцев.
Власти Мурманской области ранее рассматривали возможность переноса перевалки угля из ММТП в новый терминал Лавна, который был запущен в конце 2023 года. Этот терминал является специализированным угольным, и его появление позволило бы освободить мощности ММТП для других грузов. Однако эксперты отмечали, что проект Лавны в условиях недозагрузки портовой инфраструктуры на Северо-Западе и негативной конъюнктуры мирового рынка угля является экономически сомнительным. При этом ММТП остается единственным глубоководным портом российского Севера, способным принимать суда класса Capesize, которые используются для перевозки массовых грузов.
Несмотря на инициативы по замещению угля, аналитики скептически относятся к перспективам контейнерных перевозок, ссылаясь на большое количество пустующих мощностей в Северо-Западном регионе. Железорудный концентрат, добываемый на Кольском полуострове, уже полностью переваливается через ММТП, однако для новых объемов его перевозка в Мурманск невыгодна из-за удаленности месторождений и железнодорожных тарифов. В целом, по оценкам 2024 года, загрузка Мурманска по угольной перевалке составляла около 58%, в то время как общая мощность порта — 24 млн тонн.
Порт Мурманска обеспечивает перевалку угля, нефти, металлов и удобрений, обслуживая Северный морской путь и являясь ключевым узлом для доставки грузов в Арктику. Однако в 2026 году Евросоюз включил Мурманский порт в список санкций, что может оказать дополнительное влияние на его работу.