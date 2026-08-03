Единственный НПЗ Грузии нашел замену российской нефти в Казахстане и Ливии
Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Грузии в порту Кулеви откажется от российской нефти в пользу сырья из Казахстана и Ливии. Об этом сообщила пресс-служба компании-владельца предприятия Black Sea Petroleum (BSP).
«1 июля 2026 года BSP объявила о начале переработки нефти исключительно нероссийского происхождения в августе-сентябре 2026 года. Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви начал переработку нефти казахстанского происхождения в начале июля, а переработка оставшегося объема продолжится в августе»,— отмечается в пресс-релизе.
Поставки ливийской нефти ожидаются в Кулеви в районе 20-30 августа, указано в сообщении. Соответствующее соглашение было подписано 3 июля. Оно рассчитано до конца 2027 года с возможностью продления. BSP уточнила, что продолжит консультироваться с Еврокомиссией по вопросу поставок нефти и предоставит доказательства «достигнутого прогресса».
НПЗ в Кулеви попал в 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Новые ограничения страны союза приняли 24 июля. НПЗ включили в санкционный список вместе с тремя российскими заводам и одним белорусским. При этом меры против грузинского НПЗ превентивные. Запрет на сделки с заводом вступит в силу только через шесть месяцев, если он продолжит перерабатывать российское сырье.
Подробнее — в материале «Ъ» «Всем пакет».
Решение нефтеперерабатывающего завода в Кулеви отказаться от российской нефти и перейти на поставки из Казахстана и Ливии связано с введением 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза 24 июля 2026 года. Меры против грузинского НПЗ носят превентивный характер: запрет на сделки вступит в силу через шесть месяцев, если завод продолжит перерабатывать российское сырье. Ранее, в марте, гендиректор Black Sea Petroleum (BSP) уже заявлял о планах полного отказа от российской нефти и переходе на сырье из Туркмении, объясняя это запретом на импорт российских нефтепродуктов в ЕС.
ЕС активно работает над поэтапным отказом от российских энергоресурсов с февраля 2022 года. Вводимые санкции включают ограничения на экспорт технологий для российских НПЗ, а также адресные меры против компаний, таких как «Газпром нефть» и «Роснефть». Эти действия ЕС направлены на минимизацию зависимости от российских поставок, но при этом Еврокомиссия стремится максимально давить на Россию, минимизируя ущерб для себя.
В целом, Евросоюз ввел несколько пакетов санкций, касающихся российской нефти и нефтепродуктов. Так, шестой пакет санкций ЕС, утвержденный в июне 2022 года, обязывал европейские страны отказаться от российской нефти в течение шести месяцев. Впоследствии страны ЕС обсуждали и другие пакеты, такие как 19-й, который должен был затронуть энергетические компании и ужесточить контроль над торговлей российской нефтью. Также были рассмотрены варианты нефтяного эмбарго, установления предельных цен и механизмов удержания выручки.