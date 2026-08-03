Единственный НПЗ Грузии нашел замену российской нефти в Казахстане и Ливии

Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Грузии в порту Кулеви откажется от российской нефти в пользу сырья из Казахстана и Ливии. Об этом сообщила пресс-служба компании-владельца предприятия Black Sea Petroleum (BSP).

«1 июля 2026 года BSP объявила о начале переработки нефти исключительно нероссийского происхождения в августе-сентябре 2026 года. Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви начал переработку нефти казахстанского происхождения в начале июля, а переработка оставшегося объема продолжится в августе»,— отмечается в пресс-релизе.

Поставки ливийской нефти ожидаются в Кулеви в районе 20-30 августа, указано в сообщении. Соответствующее соглашение было подписано 3 июля. Оно рассчитано до конца 2027 года с возможностью продления. BSP уточнила, что продолжит консультироваться с Еврокомиссией по вопросу поставок нефти и предоставит доказательства «достигнутого прогресса».

НПЗ в Кулеви попал в 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Новые ограничения страны союза приняли 24 июля. НПЗ включили в санкционный список вместе с тремя российскими заводам и одним белорусским. При этом меры против грузинского НПЗ превентивные. Запрет на сделки с заводом вступит в силу только через шесть месяцев, если он продолжит перерабатывать российское сырье.

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