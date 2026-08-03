Мосбиржа с 12 августа понизит уровень листинга акций «Ленты» и ДВМП

Московская биржа (MOEX: MOEX) с 12 августа переведет акции МКПАО «Лента» с первого на третий, а ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) — со второго на третий уровень листинга, сообщила пресс-служба торговой площадки. Решение принято из-за несоблюдения эмитентами требований к корпоративному управлению.

Уровни листинга Мосбиржи — это система анализа ценных бумаг. От первого до третьего уровня распределены бумаги в зависимости от надежности компании и качества ее работы. На третий уровень попадают бумаги новых или небольших компаний, а также тех, кто перестал соответствовать правилам первых двух.

«Лента» — одна из крупнейших в России сетей розничной торговли. Основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. К середине 2025 года под управлением компании находились 268 гипермаркетов, 353 супермаркета, 3,4 тыс. магазинов у дома и более 1,7 тыс. магазинов дрогери общей торговой площадью 2,8 млн кв. м.

ДВМП — головная структура российской транспортной группы FESCO, которая осуществляет перевозки в акватории Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. История пароходства началась еще в 1880-х годах.