Роспотребнадзор назвал фейком рассылки о внеплановых проверках бизнеса
Роспотребнадзор предупредил предпринимателей о массовой мошеннической рассылке писем, в которых злоумышленники сообщают о внеплановых проверках со стороны ведомства. В письмах содержатся ссылка с QR-кодом и требование оплатить почтовые услуги, однако эта информация не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Злоумышленники ссылаются на Федеральный закон № 294-ФЗ, тогда как все настоящие контрольно-надзорные и профилактические мероприятия в настоящее время регулируются Федеральным законом № 248-ФЗ. Официальные уведомления Роспотребнадзор размещает в личном кабинете бизнеса на портале госуслуг, а также направляет на электронную почту юрлицам и индивидуальным предпринимателям.
В официальных письмах всегда есть уникальный номер мероприятия, QR-код, адрес проведения проверки и контактные телефоны исполнителя. В них отсутствуют требования об оплате, поскольку все проверки проводятся бесплатно.
Внеплановые проверки бизнеса являются важным инструментом контроля, который активно использовался и вызывал дискуссии в бизнес-сообществе. Несмотря на мораторий на плановые проверки, действовавший до конца 2024 года, внеплановые инспекции сохранялись, а их число могло даже незначительно расти. Так, в первом полугодии 2025 года число внеплановых проверок увеличилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эти проверки проводятся в случае выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований или поступления жалоб, особенно если есть угроза причинения вреда здоровью и жизни граждан.
Существуют разные мнения относительно влияния проверок на бизнес. С одной стороны, мораторий на внеплановые проверки благоприятно сказывается на предпринимательстве, позволяя отрабатывать индикаторы риска и внедрять риск-ориентированный подход. С другой стороны, такие ведомства, как Роспотребнадзор, настаивают на необходимости проверок для обеспечения безопасности товаров и услуг. При этом в прошлом издержки предпринимателей от взаимодействия с контрольными органами увеличивались, несмотря на сокращение общего числа проверок.
Цифровизация контрольно-надзорной деятельности также вносит свои коррективы. Например, Минцифры РФ предлагало проводить внеплановые проверки бизнеса, если происходит несогласованная трансграничная передача персональных данных и финансовой информации. Однако некоторые эксперты, например, Алексей Петропольский, генеральный директор юридической компании Urvista, считают, что цифровизация наказания бизнеса может привести к увеличению штрафов, так как проверяющим будет легче выявлять нарушения.