Роспотребнадзор назвал фейком рассылки о внеплановых проверках бизнеса

Роспотребнадзор предупредил предпринимателей о массовой мошеннической рассылке писем, в которых злоумышленники сообщают о внеплановых проверках со стороны ведомства. В письмах содержатся ссылка с QR-кодом и требование оплатить почтовые услуги, однако эта информация не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Злоумышленники ссылаются на Федеральный закон № 294-ФЗ, тогда как все настоящие контрольно-надзорные и профилактические мероприятия в настоящее время регулируются Федеральным законом № 248-ФЗ. Официальные уведомления Роспотребнадзор размещает в личном кабинете бизнеса на портале госуслуг, а также направляет на электронную почту юрлицам и индивидуальным предпринимателям.

В официальных письмах всегда есть уникальный номер мероприятия, QR-код, адрес проведения проверки и контактные телефоны исполнителя. В них отсутствуют требования об оплате, поскольку все проверки проводятся бесплатно.