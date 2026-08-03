Visa купила BioCatch за $2,4 млрд для защиты от кибермошенничества

Visa объявила о приобретении израильского стартапа BioCatch, специализирующегося в сфере кибербезопасности. Сумма сделки составит $2,4 млрд наличными.

Согласно заявлению компании, покупка BioCatch дополнит существующие решения Visa в области безопасности, управления рисками и защиты данных. Она призвана обеспечить лучшую защиту от растущей угрозы захвата учетных записей, мошенничества, использования подставных лиц для денежных переводов и махинаций при подаче заявок.

BioCatch использует поведенческую биометрию и ИИ, анализируя динамику нажатия клавиш, силу прикосновения к экрану смартфона и другие уникальные сигналы, чтобы в реальном времени отличить живого пользователя от бота или злоумышленника. Сейчас технология защищает 760 млн пользователей в 350 банках в более чем 20 странах.

После закрытия сделки, которое ожидается в середине 2027 года, BioCatch получит доступ к глобальной инфраструктуре Visa, обрабатывающей более $17 трлн трансакций ежегодно.

Екатерина Наумова