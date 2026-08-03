Подростков в Кузбассе обвинили в подготовке массового убийства в школе

Киселевский городской суд избрал запрет определенных действий для подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе. Сторона обвинения при этом настаивала на домашнем аресте, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Несовершеннолетним вменяют «приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом».

Следствие утверждает, что подростки 14 и 15 лет обсуждали подготовку к массовому убийству в одной из школ Киселевского городского округа. Они распределяли между собой роли, планировали использовать огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство, указано в сообщении. Другие подробности дела не уточняются.