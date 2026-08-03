Центризбирком ставит на «Тройку»

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова 3 августа приняла участие в церемонии запуска тематического поезда, посвященного предстоящим выборам в Госдуму. Благодаря ему пассажиры Московского метрополитена смогут узнать много нового о российских выборах и истории народовластия в России — от новгородского веча до уникального опыта проведения избирательной кампании в условиях СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова надеется, что пассажиры тематического поезда узнают много нового о российских выборах

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Элла Памфилова надеется, что пассажиры тематического поезда узнают много нового о российских выборах

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В московском метро 3 августа принял первых пассажиров тематический поезд, посвященный выборам в Госдуму. Он состоит из семи вагонов, которые подробно знакомят горожан и гостей столицы с историей народовластия в России, ее избирательной системой, цифровыми сервисами, механизмами общественного контроля за ходом голосования, а также ключевыми отличиями российских выборов от избирательных кампаний в других странах.

Историю российских выборов организаторы этой акции ведут с 862 года, когда на новгородском вече было принято решение пригласить на княжение Рюрика. Вече продержалось на Руси до XV века, а местами и дольше — именно в этот период «органично сформировался и был реализован запрос на традицию народовластия», рассказывает один из разделов передвижной выставки.

Есть в поезде и уголок, посвященный «сталинской конституции»: сообщается, что в 1936 году она закрепила всеобщие равные прямые выборы, а депутаты получили неприкосновенность.

Про президентскую кампанию 2024 года внимательный пассажир узнает, что это были «исторические выборы президента», которые принесли «уникальный опыт проведения федеральных выборов в условиях специальной военной операции».

«Этот уникальный тематический поезд будет курсировать по Кольцевой, и все многочисленные пассажиры могут совместить приятное с полезным и ознакомиться со многими фактами, элементами, связанными с российской избирательной системой»,— сообщила журналистам председатель ЦИКа Элла Памфилова на церемонии запуска. По ее словам, выход поезда на линию приурочен не только к предстоящим выборам, но и к 120-летию Государственной думы, которое отмечается в этом году.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова представила участникам мероприятия тематическую транспортную карту «Тройка», которая тоже посвящена выборам: на ней размещены логотип и слоган текущей кампании «Твой голос — сила России». По словам госпожи Кирилловой, бегущая строка с информацией о выборах появится в каждом вагоне столичного метрополитена и на автобусных остановках — и все это на безвозмездной основе предложено транспортным комплексом Москвы, подчеркнула она. «Лучший город мира, лучшее информирование о выборах»,— резюмировала Элла Памфилова.

Впрочем, как сообщили в пресс-службе ЦИКа, столичный метрополитен не единственный, где будет курсировать тематический поезд: в начале августа подобный состав запустят в Нижнем Новгороде. Кроме того, в рамках информационно-разъяснительной кампании символика выборов будет размещена на канатных дорогах в Хибинах (Мурманская область), Пятигорске, Кисловодске, Архызе и на Домбае.

По мере приближения дня голосования ЦИК наращивает кампанию по информированию избирателей: например, в эфире федеральных телеканалов уже началась трансляция информационных роликов. По закону общероссийские государственные организации телерадиовещания безвозмездно предоставляют не менее 15 минут эфирного времени еженедельно для информирования избирателей. А с 20 августа начнется адресное информирование избирателей путем подомового обхода (проект «ИнформУИК»).

Анастасия Корня