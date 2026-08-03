Bloomberg узнал о зависимости Бельгии от российского СПГ в июле
В июле 2026 года Бельгия полностью зависела от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. За этот период страна закупила около 400 тыс. т СПГ только из России, при этом поставки из других стран Персидского залива резко сократились из-за военной операции США и Израиля против Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив.
Общий объем поставок СПГ в Бельгию в июле снизился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Несмотря на зависимость от российского СПГ, Бельгия продолжала получать природный газ по трубопроводам из Норвегии и Великобритании.
Ситуация осложняет реализацию энергетической стратегии Еврокомиссии, направленной на отказ от российских энергоресурсов. В Евросоюзе действует запрет на заключение краткосрочных контрактов на поставки российского СПГ с апреля 2026 года. Полный отказ от сырья из России запланирован на начало 2027 года.
Зависимость Бельгии от российского СПГ осложняет реализацию энергетической стратегии Еврокомиссии, направленной на отказ от российских энергоресурсов. В Евросоюзе уже действует запрет на заключение краткосрочных контрактов на поставки российского СПГ с апреля 2026 года, а полный отказ от российского сырья запланирован на начало 2027 года. Однако некоторые страны-члены ЕС, такие как Франция и Бельгия, выступали против немедленного полного запрета российского газа, ссылаясь на необходимость оценки экономических и юридических последствий, а также на наличие долгосрочных контрактов с российскими поставщиками.
Бельгия является одним из крупнейших импортеров российского СПГ в ЕС. По данным Kpler, в 2023 году Бельгия закупила наибольшие объемы российского СПГ среди стран Европы — 5 млн т, а в 2025 году импортировала 4,2 млн т. Значительная часть этого СПГ реэкспортируется через бельгийский порт Зебрюгге в другие страны, включая Германию и Нидерланды. Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен ранее выражала недовольство тем, что российский СПГ продолжает поступать в ЕС через Бельгию, но отмечала, что только 2,8% импорта остается в стране.
Еврокомиссия (ЕК) планирует представить правовые основания по отказу стран ЕС от российских энергоресурсов, включая СПГ, к 2027 году. В июне ЕК предложит запретить заключение новых контрактов и совершение спотовых сделок с российским газом уже к концу 2025 года. Несмотря на планы по сокращению импорта, в первом квартале 2026 года страны ЕС импортировали рекордный объем российского СПГ, что свидетельствует о сохраняющейся зависимости.