Bloomberg узнал о зависимости Бельгии от российского СПГ в июле

В июле 2026 года Бельгия полностью зависела от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. За этот период страна закупила около 400 тыс. т СПГ только из России, при этом поставки из других стран Персидского залива резко сократились из-за военной операции США и Израиля против Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив.

Общий объем поставок СПГ в Бельгию в июле снизился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Несмотря на зависимость от российского СПГ, Бельгия продолжала получать природный газ по трубопроводам из Норвегии и Великобритании.

Ситуация осложняет реализацию энергетической стратегии Еврокомиссии, направленной на отказ от российских энергоресурсов. В Евросоюзе действует запрет на заключение краткосрочных контрактов на поставки российского СПГ с апреля 2026 года. Полный отказ от сырья из России запланирован на начало 2027 года.