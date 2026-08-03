Белоусов поздравил военных со взятием Белого Колодезя в Харьковской области

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления командованию и личному составу 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка в связи со взятием населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В поздравительной телеграмме глава ведомства отметил вклад военнослужащих в успешное выполнение боевой задачи. «В результате ваших решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на Запад», — написал в телеграмме Андрей Белоусов.

Министр отметил, что во время упорных боев с украинскими формированиями военнослужащие соединений, проявляя храбрость и отвагу, «решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей». Он также добавил, что, следуя боевым традициям, личный состав «не жалея жизни, отстаивает интересы нашей Родины», и память о их подвигах «останется в веках».