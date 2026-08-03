ЦИК Башкирии распределила места партий в бюллетенях на выборах в горсовет Уфы

Политическая партия «Единая Россия» получит первый номер в бюллетене на выборах в горсовет Уфы, определила Центральная избирательная комиссия Башкирии по итогам жеребьевки.

Второй номер — у Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Следом по порядку расположатся «Справедливая Россия», «Новые люди» и Либерально-демократическая партия России (ЛДПР).

Как сообщал «Ъ-Уфа», теризбиркомы зарегистрировали 89 кандидатов в депутаты горсовета Уфы. Участия в выборах по всем 18 округам добились единороссы, «Новые люди» и ЛДПР. Коммунисты будут представлены в 16 округах, эсеры — в 15. По одному кандидату зарегистрировали «Зеленые», «Родина» и Партия пенсионеров.

Идэль Гумеров