Путин призвал «в наше время» достроить метро в Красноярске

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что метро в Красноярске удастся построить «в наше время». Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава региона отметил, что сложности при строительстве метро есть, однако проектная документация уже разработана. Кроме того, получено заключение госэкспертизы. «Деньги-то есть. Но вопрос-то в определении стоимости со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций, со стороны госэкспертизы»,— отреагировал президент.

По словам господина Котюкова, сейчас Красноярский край проходит через процедуру расчетов, поэтому есть возможность реализовать проект в ближайшее время. «(Хочется верить, что.—"Ъ") он закончится в наше время»,— сказал глава государства.