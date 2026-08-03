Путин призвал «в наше время» достроить метро в Красноярске
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что метро в Красноярске удастся построить «в наше время». Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.
Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Красноярского края Михаил Котюков
Фото: пресс-служба президента РФ
Глава региона отметил, что сложности при строительстве метро есть, однако проектная документация уже разработана. Кроме того, получено заключение госэкспертизы. «Деньги-то есть. Но вопрос-то в определении стоимости со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций, со стороны госэкспертизы»,— отреагировал президент.
По словам господина Котюкова, сейчас Красноярский край проходит через процедуру расчетов, поэтому есть возможность реализовать проект в ближайшее время. «(Хочется верить, что.—"Ъ") он закончится в наше время»,— сказал глава государства.
Проект строительства метро в Красноярске имеет долгую историю, начавшись в 1995 году и неоднократно приостанавливаясь из-за проблем с финансированием. В 2009 году проект был заморожен. В 2018 году президент Владимир Путин поддержал предложение тогдашнего губернатора Красноярского края Александра Усса возобновить работы, поручив местным чиновникам изучить возможность запуска проекта. На актуализацию проекта из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей в рамках нацпроекта «Экология».
Власти региона рассматривали различные подходы к реализации проекта. Изначально стоимость строительства первой очереди оценивалась в 114 млрд рублей, но вице-премьер Марат Хуснуллин назвал эту сумму «достаточно большой» и поручил доработать техзадание для снижения стоимости. Предполагалось, что метрополитен будет гибридного формата — с подземной и надземной частями, укороченными составами и беспилотным управлением. В 2022 году правительство Красноярского края заключило контракт с московской ГК «Моспроект-3» на создание линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта.
В январе 2024 года губернатор Михаил Котюков сообщил, что в проект метрополитена включат законсервированную часть подземки, построенную в 90-е годы, которая ранее не планировалась к использованию. Это позволит сократить расходы на поддержание старых тоннелей, на которые ежегодно тратилось 76 млн рублей. Ожидается, что завершение строительства первой линии метро произойдет в 2026 году. Для ускорения работ депутаты заксобрания Красноярского края рассматривают вопрос о круглосуточном режиме строительства, временно приостанавливая действие «Закона о тишине» до января 2027 года.