МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика вызова российских послов в МИД Швеции из-за ситуации на Украине и других инцидентов стала регулярной. Например, в августе 2025 года МИД Швеции уже вызывал российского посла Сергея Беляева, чтобы выразить протест против «продолжающихся российских атак на украинские города и мирных жителей». Тогда отмечалось, что были повреждены здания Представительства ЕС и Британского совета. В тот же период российского посла вызывали и в МИД Румынии в связи с аналогичными инцидентами.

Подобные дипломатические демарши не ограничиваются только украинской тематикой. Так, в июне 2024 года посла России вызывали в МИД Швеции из-за инцидента с нарушением воздушного пространства страны российским военным самолётом Су-24. До этого, в мае 2021 года, посла России вызывали из-за санкций Москвы против чиновников ЕС. В ответ на высылку российских дипломатов Швецией в апреле 2022 года, Россия также объявила сотрудников шведского посольства персонами нон грата.

Отношения между Россией и Швецией в целом характеризуются напряженностью. В марте 2024 года посольство РФ в Швеции заявило, что отношения находятся «практически на нулевой отметке», указывая на отсутствие контактов на официальном уровне и обвиняя шведскую сторону в «насаждении русофобии». Стокгольм резко осудил действия России после начала специальной военной операции, приостановил двусторонние проекты и присоединился к поставкам вооружений Украине. Швеция также вступила в НАТО в марте 2024 года, что в МИД РФ сочли угрозой для безопасности России и пообещали ответные меры.