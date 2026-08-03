Деятели культуры и науки потребовали спасти обсерваторию Джодрелл-Бэнк
Группа художников, писателей и ученых выступила с открытым письмом к премьер-министру Энди Бернему, призывая спасти обсерваторию национального центра радиоастрономии Великобритании Джодрелл-Бэнк. Авторы требуют отменить решение сократить финансирование сети радиотелескопов, расположенных в обсерватории, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди тех, кто подписал обращение,— участники музыкальной группы New Order, канадский астронавт Крис Хэдфилд и поэт и прозаик Саймон Армитидж. Об этом пишет The Guardian.
Обсерватория Джодрелл-Бэнк
Фото: Molly Darlington / Reuters
В письме закрытие проекта, на содержание которого требуется £2,8 млн (около $3,7 млн) в год, названо «глупым и близоруким» шагом, который лишит науку «одних из самых зорких в мире глаз в небе».
Решение UK Research and Innovation прекратить поддержку с марта 2028 года ставит под угрозу существование построенного в 1957 году радиотелескопа Ловелла. На момент постройки он был самым большим полноповоротным радиотелескопом в мире. В том же году он отслеживал запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Телескоп входит в глобальный проект по картографированию первых миллиардов лет Вселенной.
В письме подчеркивается, что обсерватория важна не только для фундаментальной науки. Ее работа вносит вклад в глобальную безопасность, включая отслеживание космического мусора и опасных солнечных вспышек.
Проблемы с финансированием, которые затрагивают обсерваторию Джодрелл-Бэнк, не являются уникальными для научного сообщества. Отмечены случаи сокращения бюджетов на научные исследования в других странах, например, в США администрация Дональда Трампа предлагала урезать финансирование Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) почти на четверть в 2026 году, что могло привести к сокращению научных проектов и штата сотрудников. В 2027 году NASA также может лишиться значительных средств.
Зависимость от финансирования и сокращение бюджетов влияют на способность научных учреждений проводить исследования и поддерживать свою деятельность. Например, в России траты федерального бюджета на научные исследования гражданского назначения в 2024 году достигли самого низкого уровня с 2017 года, несмотря на поручение президента увеличить расходы на науку. Также сокращения коснулись финансирования некоторых программ Национального научного фонда США.
Подобные сокращения вызывают опасения среди ученых и общественности. Сотрудники NASA в прошлом критиковали решения администрации США, которые, по их мнению, ставят под угрозу лидерство агентства в освоении космоса. Кроме того, чрезмерная зависимость Европейского космического агентства от NASA вызывает опасения относительно собственных космических амбиций ЕС, поскольку изменения в бюджете США напрямую влияют на европейские программы.