Деятели культуры и науки потребовали спасти обсерваторию Джодрелл-Бэнк

Группа художников, писателей и ученых выступила с открытым письмом к премьер-министру Энди Бернему, призывая спасти обсерваторию национального центра радиоастрономии Великобритании Джодрелл-Бэнк. Авторы требуют отменить решение сократить финансирование сети радиотелескопов, расположенных в обсерватории, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди тех, кто подписал обращение,— участники музыкальной группы New Order, канадский астронавт Крис Хэдфилд и поэт и прозаик Саймон Армитидж. Об этом пишет The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обсерватория Джодрелл-Бэнк

Фото: Molly Darlington / Reuters Обсерватория Джодрелл-Бэнк

Фото: Molly Darlington / Reuters

В письме закрытие проекта, на содержание которого требуется £2,8 млн (около $3,7 млн) в год, названо «глупым и близоруким» шагом, который лишит науку «одних из самых зорких в мире глаз в небе».

Решение UK Research and Innovation прекратить поддержку с марта 2028 года ставит под угрозу существование построенного в 1957 году радиотелескопа Ловелла. На момент постройки он был самым большим полноповоротным радиотелескопом в мире. В том же году он отслеживал запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Телескоп входит в глобальный проект по картографированию первых миллиардов лет Вселенной.

В письме подчеркивается, что обсерватория важна не только для фундаментальной науки. Ее работа вносит вклад в глобальную безопасность, включая отслеживание космического мусора и опасных солнечных вспышек.

Екатерина Наумова