ЦБ установил курс доллара выше 80 рублей

Банк России установил официальный курс доллара на 4 июля на уровне 80,07 руб., евро — 91,96 руб., юаня — 11,83 руб. Это следует из таблицы на сайте регулятора.

По сравнению с предыдущим днем официальный курс доллара вырос на 0,61 руб., евро — на 0,77 руб., юаня — на 0,06 руб. На 3 июля курсы составляли 79,46 руб., 91,19 руб. и 11,76 руб. соответственно.

К 18:26 мск курс доллара на бирже Forex прибавил 2,6% и достиг 81,6 руб. Курс евро к тому же моменту увеличился на 0,81% — до 92,5 руб., юаня — на 2,56%, до 12,09 руб.