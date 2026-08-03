В ФАС сменили начальника управления регулирования ТЭК и химпрома

Новым начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и химической промышленности в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) стала Татьяна Тютянина. Это следует из материалов на сайте службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления ТЭК и химпрома в ФАС Татьяна Тютянина

Фото: Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю Начальник управления ТЭК и химпрома в ФАС Татьяна Тютянина

Фото: Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю

На этом посту Татьяна Тютянина сменила Елену Цышевскую, которую назначили помощником руководителя ФАС. Пост начальника управления регулирования ТЭК и химпрома она занимала с 16 июня 2021 года. В антимонопольных органах работает с 2002 года. С 2015 по 2021 год госпожа Цышевская была замначальника управления регулирования в сфере ЖКХ.

Татьяне Тютяниной 38 лет. Она работает в антимонопольных органах с 2012 года. Госпожа Тютянина прошла путь от специалиста-эксперта до замруководителя Мордовского УФАС России. В 2020 году возглавила Хабаровский УФАС.