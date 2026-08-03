Путин назначил Дмитрия Догадкина новым послом России в Сирии

Дмитрий Догадкин назначен послом России в Сирийской Арабской Республике. Указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство Российской Федерации в Государстве Катар Фото: Посольство Российской Федерации в Государстве Катар

На этой должности господин Догадкин сменил Александра Ефимова. Последнего Владимир Путин также освободил от обязанностей специального представителя президента России по развитию отношений с Сирией.

Дмитрий Догадкин поступил на дипломатическую службу в МИД в 1990 году. Работал старшим советником, советником-посланником посольства России в Сирии (2009-2013 годы), начальником отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки (2013-2017 годы). Возглавлял посольства России в Омане (2017-2021 годы) и Катаре (2021-2026 годы).