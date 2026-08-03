Территорию нацпарка в Нижегородской области могут расширить ради зубров

Депутаты заксобрания Нижегородской области проработают перспективы расширения территории нацпарка «Нижегородское Поволжье им. В. А. Лебедева» за счет нового кластера, который станет федеральной особо охраняемой природной территорией. Инициатива предложена для восстановления популяции зубров, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

На совещании в региональном парламенте определили три перспективные территории для зубров: леса Лукояновского и Починковского округов площадью 37 тыс. га, леса Выксунского и Вознесенского округов, а также опытно-охотничье хозяйство в Городецком округе.

Как писал «Ъ-Приволжье», идея разводить зубров в Нижегородской области появилась после визита депутатов заксобрания в Белоруссию и посещения заповедника «Беловежская пуща».

Нацпарк «Нижегородское Поволжье им. В. А. Лебедева» площадью 65,8 тыс. га был создан в 2024 году.

Владимир Зубарев