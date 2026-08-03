Путин назначил Дмитрия Корепанова послом в Конго
Дипломат Дмитрий Корепанов назначен послом России в Республике Конго. Указ подписал президент Владимир Путин. До этого господин Корепанов возглавлял российское посольство в Габоне.
Посол России в Конго Дмитрий Корепанов
Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации
Дмитрий Корепанов работает в структуре МИД с 1982 года. Занимал различные должности в центральном аппарате ведомства и за рубежом. Работал старшим советником в посольстве в Конго, советником-посланником посольства в Зимбабве, заместителем директора департамента Африки. В 2024 году получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.
Дмитрий Корепанов ранее был назначен послом России в Габоне. Его предшественником на посту посла в Конго был Ильяс Искандаров, который в свою очередь до этого назначения занимал должность посла в Габоне. Георгий Чепик также ранее был послом России в Конго с июля 2019 года.
Назначение нового посла происходит на фоне активного укрепления Россией отношений со странами Африки. Президент Владимир Путин назвал укрепление связей с Африкой одним из приоритетов внешней политики России, а работу с Конго — одним из приоритетов внешней политики в Африке. В 2024 году Россия и Республика Конго отмечают 60-летие установления дипломатических отношений. Сообщалось, что Россия готова увеличивать квоту в вузах для студентов из Конго и обсуждаются вопросы увеличения товарооборота.
В июне 2024 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе визита Дени Сассу-Нгессо был награжден орденом Почета. В ходе переговоров обсуждались перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, включая экономику, оборону и безопасность. Россия также ратифицировала договор о строительстве нефтепровода в Конго.