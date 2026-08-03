Путин назначил Дмитрия Корепанова послом в Конго

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дмитрий Корепанов ранее был назначен послом России в Габоне. Его предшественником на посту посла в Конго был Ильяс Искандаров, который в свою очередь до этого назначения занимал должность посла в Габоне. Георгий Чепик также ранее был послом России в Конго с июля 2019 года.

Назначение нового посла происходит на фоне активного укрепления Россией отношений со странами Африки. Президент Владимир Путин назвал укрепление связей с Африкой одним из приоритетов внешней политики России, а работу с Конго — одним из приоритетов внешней политики в Африке. В 2024 году Россия и Республика Конго отмечают 60-летие установления дипломатических отношений. Сообщалось, что Россия готова увеличивать квоту в вузах для студентов из Конго и обсуждаются вопросы увеличения товарооборота.

В июне 2024 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе визита Дени Сассу-Нгессо был награжден орденом Почета. В ходе переговоров обсуждались перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, включая экономику, оборону и безопасность. Россия также ратифицировала договор о строительстве нефтепровода в Конго.