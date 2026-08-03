НГАТУ получил предостережение Рособрнадзора из-за недостатков в документации

Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева (НГАТУ) получил предостережение Рособрнадзора. Как сообщило ведомство 3 августа, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили 19 российских вузов.

Судя по базе реестра проверок, претензии к НГАТУ касаются отсылок в документации на уже недействующие постановления. Кроме того, на сайте университета опубликованы не все необходимые сведения. Например, в разделе «Сведения об образовательной организации» нет подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся».

Галина Шамберина