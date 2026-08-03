Объем торгов на рынках Мосбиржи вырос более чем на 40% в июле

Объем торгов на рынках Московской биржи (MOEX: MOEX) составил 210,5 трлн руб. в июле 2026 года — на 41,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями, по данным Мосбиржи, достиг 3,5 трлн руб. за отчетный период. Среднедневной объем торгов — 150,6 млрд руб. Объем первичного размещения облигаций составил 1,3 трлн руб., включая однодневные облигации на сумму 288 млрд руб.

Объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями за июль 2026 года достиг 2,4 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 103,3 млрд руб.

Кроме того, объем торгов на срочном рынке за отчетный период достиг 17,5 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 759,7 млрд руб. Объем торгов на денежном рынке за июль — 168,8 трлн руб., среднедневной объем операций — 7,3 трлн руб. В общем объеме торгов на денежном рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 74,9 трлн руб. Наконец, объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) в основном режиме в июле составил 461,9 млрд руб.