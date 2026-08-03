Путин встретился с красноярским губернатором Михаилом Котюковым
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Глава региона отчитался о социально-экономической ситуации, состоянии бюджета, развитии инфраструктуры, инвестиционных проектах и поддержке семей участников СВО.
Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Красноярского края Михаил Котюков
Фото: пресс-служба президента РФ
Господин Котюков сообщил, что прирост валового регионального продукта за последние пять лет составил 50%. В ближайшие три года власти региона хотят добавить к этим показателям еще около 1 трлн руб.
Зарплаты, по словам Михаила Котюкова, с 2021 по 2025 год выросли более чем на 50%. За первые пять месяцев 2026 года они увеличились еще на 7,7%.
Губернатор добавил, что работа над инвестиционными проектами продолжается. Среди них — проект «Роснефти» по освоению месторождений нефти «Восток Ойл», развитие норильского промышленного района, модернизация алюминиевого завода «Русал».
Рабочие встречи президента России с главами регионов, на которых обсуждаются социально-экономическое развитие, бюджетные показатели и инвестиционные проекты, являются регулярной практикой. На таких встречах губернаторы отчитываются о достижениях и проблемах в своих областях, а также могут просить федеральной поддержки или обсуждать значимые для региона проекты.
Подобные мероприятия могут включать обсуждение как крупных инфраструктурных проектов, так и механизмов налоговых льгот для привлечения инвестиций. Например, в ходе таких встреч могут затрагиваться вопросы создания производств, развития транспортной инфраструктуры, а также обеспечения экономической безопасности регионов. Инвестиционные проекты часто играют ключевую роль в отчетах глав регионов, поскольку они напрямую влияют на экономический рост и создание рабочих мест.
В целом, такие встречи направлены на координацию федеральной и региональной политики, а также на поиск решений актуальных вопросов социально-экономического развития страны. Президент Владимир Путин регулярно проводит совещания с членами правительства и главами регионов, чтобы контролировать выполнение поставленных задач и обсуждать текущую экономическую ситуацию, включая вопросы инвестиций и внешней экономической политики.