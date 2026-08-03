Путин встретился с красноярским губернатором Михаилом Котюковым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Глава региона отчитался о социально-экономической ситуации, состоянии бюджета, развитии инфраструктуры, инвестиционных проектах и поддержке семей участников СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Котюков сообщил, что прирост валового регионального продукта за последние пять лет составил 50%. В ближайшие три года власти региона хотят добавить к этим показателям еще около 1 трлн руб.

Зарплаты, по словам Михаила Котюкова, с 2021 по 2025 год выросли более чем на 50%. За первые пять месяцев 2026 года они увеличились еще на 7,7%.

Губернатор добавил, что работа над инвестиционными проектами продолжается. Среди них — проект «Роснефти» по освоению месторождений нефти «Восток Ойл», развитие норильского промышленного района, модернизация алюминиевого завода «Русал».