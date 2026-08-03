Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с российскими самолётами, пролетающими над Балтийским морем, стали регулярными. Польские власти, а также силы других стран НАТО, включая Германию и Великобританию, неоднократно сообщали о перехватах разведывательных самолётов Ил-20 и истребителей Су-27. Эти полёты, как правило, совершаются в международном воздушном пространстве без активированного транспондера и заранее поданного плана полёта, что вызывает обеспокоенность в странах НАТО.

Российское Министерство обороны, в свою очередь, неизменно заявляет, что все полёты Воздушно-космических сил России строго соответствуют международным правилам использования воздушного пространства, выполняются над нейтральными водами и не нарушают границ других государств. Российские истребители регулярно поднимаются в воздух для сопровождения иностранных военных самолётов, приближающихся к границам РФ над Балтикой.

Эти инциденты способствуют росту напряжённости в Балтийском регионе. В странах НАТО обсуждаются возможности сбивать российские самолёты в случае нарушения воздушного пространства, однако генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что альянс будет готов пойти на такой шаг только в случае прямой угрозы. Между тем, Польша в последнее время отмечает усиление «гибридной войны» со стороны России, включая диверсии и провокации.