Продажи золотых слитков в России выросли на 31% за полгода

В России вырос спрос на золотые слитки – их продажи увеличились на 31% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхозбанка по Сибирскому федеральному округу.

Отмечается, что россияне стали предпочитать золотые слитки монетам – объем вложений в них вырос за тот же период всего на 8%. При этом спрос на серебро показывает обратную динамику: продажи инвестиционных монет выросли на 45%, а слитков уменьшились на 4%.

По оценке World Gold Council (WGC), Банк России за полгода продал 43,8 тонны золота, из которых 22 тонны пришлось на второй квартал. Он стал крупнейшим продавцом за этот период. Однако спрос на золото в мире (без учета внебиржевого рынка) оказался минимальным с третьего квартала 2021 года.