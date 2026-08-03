Продажи золотых слитков в России выросли на 31% за полгода
В России вырос спрос на золотые слитки – их продажи увеличились на 31% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхозбанка по Сибирскому федеральному округу.
Отмечается, что россияне стали предпочитать золотые слитки монетам – объем вложений в них вырос за тот же период всего на 8%. При этом спрос на серебро показывает обратную динамику: продажи инвестиционных монет выросли на 45%, а слитков уменьшились на 4%.
По оценке World Gold Council (WGC), Банк России за полгода продал 43,8 тонны золота, из которых 22 тонны пришлось на второй квартал. Он стал крупнейшим продавцом за этот период. Однако спрос на золото в мире (без учета внебиржевого рынка) оказался минимальным с третьего квартала 2021 года.
В России спрос на золотые слитки значительно вырос после отмены НДС на их продажу для физических лиц, а также НДФЛ при продаже в 2022–2023 годах. Эти меры были призваны повысить привлекательность инвестиций в золото как инструмента сбережений и как альтернативы иностранной валюте, особенно в условиях геополитической нестабильности и ограничений на операции с долларами и евро. В 2022 году спрос на золотые слитки и монеты в России вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом, что стало рекордным показателем.
Исторически в России физическое золото долго не пользовалось популярностью, но ситуация изменилась в 2022 году. По оценкам, потенциальный спрос со стороны населения на драгоценные металлы в слитках может достигать до 50 тонн в год. В 2023 году, по данным Минфина, россияне приобрели 95 тонн золотых слитков. Крупнейшие банки, такие как ВТБ и Сбербанк, сообщали о значительном увеличении продаж золота в слитках после введения налоговых послаблений. Интерес к золоту сохраняется благодаря его репутации защитного актива, способного сохранять стоимость в периоды турбулентности на рынке.
Эксперты отмечают, что, несмотря на стабилизацию первоначального ажиотажного спроса, интерес к золоту остается высоким. Вложения в золотые слитки считаются долгосрочной инвестицией. Для рядовых инвесторов физическое золото может быть менее удобным из-за издержек на покупку, хранение и продажу, а также требований к идеальному состоянию слитков. Однако для диверсификации портфеля оно остается привлекательным активом. На Московской бирже также доступны торги обезличенными драгметаллами, что предлагает более ликвидный инструмент для инвестиций в золото.