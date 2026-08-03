Прикамье вошло в топ-20 регионов по уровню качества дорог

Пермский край занял 20-ую строчку рейтинга регионов России по качеству автомобильных дорог. Согласно исследованию «РИА Новости», доля дорожных объектов общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в Прикамье составляет 64,9%. Плотность дорог с твердым покрытием зафиксирована на уровне 150 км на 1000 кв. м территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В целом по России на конец 2025 года нормативам соответствует 55,2% дорог. В пятерке лидеров по их качеству оказались Москва, Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.