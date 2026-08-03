ФАС возбудила дело против Apple из-за непредустановки мессенджера «Макс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Apple за непредустановку на устройствах под управлением iOS — iPhone и iPad — отечественного магазина приложений и мессенджера «Макс». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании»,— пояснили в ФАС.