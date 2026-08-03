Путин прибыл в Красноярск на финал конкурса «Большая перемена»

Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, чтобы поучаствовать в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Он выступил на мероприятии с речью и пообщался с участниками конкурса.

«Большая перемена» — всероссийский конкурс проектов для школьников, студентов колледжей и педагогов. В нем участвуют как россияне, так и иностранцы. Конкурс впервые проводится в Красноярске. В финале седьмого сезона — ученики пятых-седьмых классов и старшеклассники из-за рубежа. Победителями конкурса станут 300 школьников.

Дети встретили президента возгласами: «Путин, Путин, Путин». «За те годы, которые мы проводим этот конкурс, в нем приняли участие — только представьте себе — более 7 млн человек,— сказал глава государства.— Я хочу пожелать вам успехов, а за участие в этом конкурсе хочу сказать спасибо». Отдельно господин Путин поблагодарил наставников, преподавателей, учителей и представителей бизнеса.

После церемонии Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса. Школьники рассказали президенту о своих проектах и достижениях.