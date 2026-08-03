Путин прибыл в Красноярск на финал конкурса «Большая перемена»
Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, чтобы поучаствовать в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Он выступил на мероприятии с речью и пообщался с участниками конкурса.
«Большая перемена» — всероссийский конкурс проектов для школьников, студентов колледжей и педагогов. В нем участвуют как россияне, так и иностранцы. Конкурс впервые проводится в Красноярске. В финале седьмого сезона — ученики пятых-седьмых классов и старшеклассники из-за рубежа. Победителями конкурса станут 300 школьников.
Дети встретили президента возгласами: «Путин, Путин, Путин». «За те годы, которые мы проводим этот конкурс, в нем приняли участие — только представьте себе — более 7 млн человек,— сказал глава государства.— Я хочу пожелать вам успехов, а за участие в этом конкурсе хочу сказать спасибо». Отдельно господин Путин поблагодарил наставников, преподавателей, учителей и представителей бизнеса.
После церемонии Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса. Школьники рассказали президенту о своих проектах и достижениях.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента Владимира Путина в 2018 году. Его называют крупной федеральной образовательной площадкой для работы с молодежью, а также общероссийским молодежным движением. Конкурс впервые стартовал в 2020 году и проводится при поддержке Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи, а также организаций, таких как «Движение первых» и «Проектория».
«Большая перемена» предоставляет школьникам от 14 до 17 лет возможность соревноваться в различных направлениях, включая искусство, журналистику, экологию и новые технологии. Победители получают премии от 200 тысяч до 1 миллиона рублей, которые освобождены от налога на доходы физических лиц. Наставники победителей также могут получать денежное поощрение и другие призы. В 2020 году премии из резервного фонда президента на эти цели составили 400 миллионов рублей.
В 2024 году, как и в других конкурсах президентской платформы, в «Большой перемене» появился командный формат, при этом индивидуальный трек также сохранился. По мнению первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, это решение подчеркивает важность командной работы для реализации масштабных целей. Конкурс призван выявлять талантливых молодых людей и создавать условия для их самореализации, являясь частью системы кадровых лифтов, которая начинается с центра «Сириус» и продолжается конкурсами для студентов, а вершиной, с управленческой точки зрения, является конкурс «Лидеры России».